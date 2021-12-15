Morgdaki cesetleri taciz eden hastane çalışanına ömür boyu hapis

İngiltere'de 34 yıl önce iki kadını öldüren ve 100'den fazla kadının cesedine tacizde bulunan David Fuller, ölünceye dek hapisten çıkamayacak şekilde ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

67 yaşındaki Fuller 1987'de Tunbridge Wells kasabasında iki ayrı saldırıda Wendy Knell ve Caroline Pierce'ı öldürmüştü.

Fuller, Kent şehrinde elektrikçi olarak çalıştığı iki morgda da 12 yıl boyunca, aralarında çocukların da bulunduğu cesetlere tacizde bulunmuştu.

Maidstone Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya katılan mağdur yakınları, Fuller için "alçak, hasta ve sapkın" bir "hayvan" ifadelerini kullandı.

Yargıç Cheema-Grubb karar duruşmasında Fuller'a "Yaptıklarınız bu toplumda çok büyük üzüntüye neden oldu. Eylemleriniz doğru ve insani olan her şeye karşı ve anlaşılmaz. Ölülerin itibarına saygı göstermediniz" dedi.

Fuller, iki cinayet için iki ömür boyu hapis ve diğer suçlarının her biri için de 12 yıl hapis cezası aldı.