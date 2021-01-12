Moskova’da Kritik Karabağ zirvesi

Görüşmenin başlangıcında Rusya Devlet Başkanı Putin Aliyev ve paşinyan ile tokalaştı ama Aliyev ve paşinyan el sıkışmadı.

Rusya’da gerçekleştirilen dağlık Karabağ zirvesi sonrasında liderler basın toplantısı düzenledi.

Rus lideri Putin dağlık Karabağ’la ilgili 10 Kasım’da yapılan anlaşmalardaki hükümlerin genel olarak yerine getirildiğini belirtti.

Bölgede ekonomik bağlantıların inşa edilmesi ve alt yapıyla ilgili projelerin geliştirilmesi konusunda ortak bir bildiri imzalandığını söyleyen Putin bu amaçla 3 ülkenin başbakan yardımcıları düzeyinde ortak çalışma grubu kurulacağı açıkladı.

Azerbaycan cumhurbaşkanı ilham Aliyev bağlantı yollarının açılmasının Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya halklarının ve komşu ülkelerin yararına olduğunu ifade etti.

Ermenistan başbakanı nikol paşinyan dağlık Karabağ’daki anlaşmazlıkların hala çözülmediğini öne sürdü.

Bölgenin statüsü meselesinin çözüm beklediğini söyleyen paşinyan, Ermenistan’ın Avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı misk grubuyla bu konuları müzakerelere devam edeceklerini belirtti