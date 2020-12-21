Mutasyon bir ülkeye daha sıçradı!

Türkiye dahil onlarca ülkeden eşzamanlı yasak kararı! En sert önlem Suudi Arabistan'dan

DÜNYA 21.12.2020, 15:12
Mutasyon bir ülkeye daha sıçradı!

İngiltere'de Kovid-19'un mutasyona uğrayıp daha bulaşıcı hale gelmesinin ardından, Türkiye dahil birçok ülke Ada'ya uçuşları durdurdu. Avrupa Birliği acil toplanma kararı alırken, en sert tedbir Suudi Arabistan'dan geldi. Mutasyon geçiren tür, Danimarka, Hollanda, Avustralya, Belçika ve İskoçya'nın ardından İtalya'ya sıçradı. Öte yandan mutasyona uğrayan Kovid-19'un adının "SARS-CoV-2 VUI 202012/01" olduğu açıklandı.

Geçtiğimiz günlerde Avam Kamarası'nda açıklama yapan, İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Kovid-19'un mutasyona uğradığını açıklamış, bu yeni türün çok daha hızlı yayıldığını tespit ettiklerini belirtmişti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson da Kovid-19'un yeni türü yüzde 70'e kadar daha bulaşıcı olduğunu açıklamıştı.

YENİ MUTASYON AŞIYI NASIL ETKİLEYECEK?

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Avrupa Birliği (AB) uzmanlarının mevcut Kovid-19 aşılarının İngiltere'de tespit edilen Kovid-19'un yeni mutasyonuna karşı etkili olacağına inandıklarını söyledi. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock da bu yeni türün aşılarına karşı direnç göstereceğine dair bir kanıt olmadığını belirtti.

ÜLKELER İNGİLTERE'YE UÇUŞ YASAĞI GETİRİYOR

Ada'da virüsün mutasyona uğraması sonrası Türkiye, Almanya, Romanya, Kuveyt, Fransa, Fas, İsrail, İsviçre, Rusya, Suudi Arabistan, Hollanda, Hindistan, Avusturya, İrlanda, Kanada, Polonya, Belçika, İtalya, Finlandiya, Bosna Hersek ve Çin'e bağlı özerk bölge Hong Kong, İngiltere'ye uçuşları belirli süreliğine askıya aldı.

Türkiye İngiltere'nin yanı sıra, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika ile de uçuşların geçici olarak durdurulması kararını aldı. Ayrıca, halen yolda olan uçuşlar için tüm yolculara test yapılacağı ve karantina kuralları uygulanacağı açıklandı.

#mutasyon #İngiltere #Türkiye #Suudi Arabistan #koronavirüs
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