NASA, 'Perseverance'ın Mars'a iniş anına ait görüntüleri yayınladı
Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi, keşif aracının Mars'a iniş görüntülerini yayınladı.
DÜNYA 23.02.2021, 12:46 23.02.2021, 13:06
Uzay aracı için özel açılan Twtiter hesabından, Mars yüzeyine inişin 3 farklı kamera açısından görüntüleri paylaşıldı.
Mars atmosferine giren aracın hızını alçaltmak için paraşütünün açılması ile başlayan videoda, aşağıyı gösteren kamera açısında bir süre gökyüzünde süzülen aracın yüzeye temas anının net şekilde kaydedildiği görüldü.
Aracın Kızıl Gezegen'e planlandığı gibi inişiyle NASA merkezinde sevinç çığlıkları atıldı.
Uzay aracı, 30 Haziran 2020'de Florida'daki platformdan fırlatıldıktan sonra yaklaşık 7 aylık ve 470 milyon kilometrelik yolculuğun ardından 20 Şubat'ta Mars yüzeyine inmeyi başarmıştı.
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