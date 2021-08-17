NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Eğittiğimiz güçler Taliban'a direnemedi

Afganistan'da Kabil'i Taliban'ın almasının ardından NATO'dan yapılacak açıklamalar da merak ediliyordu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bölgedeki gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

Özellikle Türkiye, ABD ve İngiltere'nin bölgede kilit rol oynadığını söyleyen Stoltenberg, "Havalimanının güvenliğini ve tahliyeyi organize ediyorlar." dedi.

"ÇOK HIZLI BİR ÇÖKÜŞ OLDU"

ABD'nin geri çekilme kararını diğer üyelerin izlediğine dikkat çeken NATO Genel Sekreteri, "Burada Taliban'ın güç kazanma riski vardı. Son haftalarda beklenmedik hızla hem ordu hem de siyasi mekanizma çöktü.

Eğittiğimiz güçler neden Taliban'a direnemedi. Taliban'ın gücü ele geçireceğini biliyorduk ama şaşırdık. Çünkü çok hızlı bir çöküş oldu. NATO, çelik bir pozisyon belirleyip mücadelenin başında yer almalı." ifadelerini kullandı.

"ÖĞRENİLMESİ GEREKEN DERSLER VAR"

Stoltenberg, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"NATO'nun Afganistan görevini dürüst şekilde gözden geçirmeliyiz. Öğrenilmesi gereken dersler var.

Uzun vadede faydalı olacak yerel kapasiteyi inşa ettiğimizi düşünüyorduk ama bizim eğittiğimiz ve donattığımız bu askerler nasıl bu kadar çabuk Taliban'a teslim oldu sorgulamak gerek. Tahliyeyi tamamlar tamamlamaz öğrenilen dersleri gözden geçirmeliyiz.

"SORUMLULUK AFGAN SİYASİ LİDERDİĞİ VE ORDUSUNA AİT"

Afganistan'ın çöküşünü görmekten üzüntü duyuyorum.

Öfkeyi anlıyoruz ama planımız, başından beri, hep kalmak değildi. Yerel kapasiteyi inşa edip ayrılmaktı. Sorumluluk biraz da bu kadar çabuk çözülen Afgan siyasi liderliği ve ordusuna ait.

"İNSANİ YARDIM TEMELLİ DESTEK ÖN GÖRDÜK"

ABD Taliban ile geri çekilme anlaşması imzaladıktan sonra diğer NATO üyeleri de askeri çekilmeyi destekledi. Risklerin farkındaydık ama sonsuza dek çatışmak yerine siyasi bir geçiş ve insani yardım temelli destek ön gördük. Ancak böylesine hızlı bir çöküş beklemiyorduk.

"NATO, TAHLİYEYİ SÜRDÜRMEK İÇİN ÇALIŞIYOR"

Şu aşamada en önemlisi havalimanını açık tutmak; yeni yönetimin de ayrılmak isteyen herkese müsaade etmesi. Şu an NATO, havalimanını açık tutmak ve tahliyeyi sürdürmek için çalışıyor.