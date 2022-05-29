Nepal'de 22 kişiyi taşıyan uçak kayboldu
Nepal'de, özel bir hava yolu şirketinin 22 kişiyi taşıyan uçağı kayboldu.
DÜNYA 29.05.2022, 12:41
Başkent Katmandu'nun yaklaşık 125 km. batısındaki turistik Pokhara kasabasından Jomsom'a gitmek üzere havalanan Tara Air uçağı, kayboldu.
Arama çalışmalarına katılan bir helikopter, kötü hava koşulları nedeniyle Jomsom'a geri dönmek zorunda kaldı.
Nepal Sivil Havacılık kurumu, Katmandu, Pokhara ve Jomsom'daki helikopterlerin hava koşullarının düzelmesi halinde arama çalışmalarına geçeceğini açıkladı.
Hava yolu şirketi, uçağın 4 Hint, 2 Alman, 16 Nepalliyi taşıdığını ve yolculardan 7'sinin kadın olduğunu duyurdu.
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