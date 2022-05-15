New York'ta ırkçı katliam: Çok sayıda ölü ve yaralı var

New York'ta süpermarkete kamuflajla giren ve ırkçı sloganlar atan saldırgan en az 10 kişiyi öldürdü, çok sayıda kişiyi yaraladı. Saldırıda yaşamını yitirenlerin tamamının siyah olduğu öğrenildi.

New York eyaletinin Buffalo kentinde üzerinde askeri kamuflaj üniforması olan bir kişi, girdiği süpermarkette ırkçı sloganlar atarak alışveriş yapanların üzerine ateş açtı. Saldırıda en az 10 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

VOA'nın haberine göre, Buffalo kentindeki “Tops Friendly Market"e düzenlenen silahlı saldırıda henüz kimliği açıklanmayan saldırganın üzerinde askeri kıyafet ve askeri teçhizat olduğu belirtildi.

Saldırıda yaşamını yitirenlerin tamamının siyah Amerikalı olduğu bilgisi verildi.

Yaşamını yitiren on kişi arasında, saldırının yapıldığı süpermarkette güvenlik görevlisi olarak çalışan emekli bir polis memurunun da bulunduğu kaydedildi. Silahlı saldırganın, saldırı anının giydiği askeri kaska yerleştirdiği bir kamerayla olayı canlı yayınladığı öne sürüldü.

Buffalo kenti emniyet yetkilileri, görgü tanıklarının ifadelerine göre silahlı saldırganın süpermarkette elindeki makinalı tüfekle ateş açtığı sırada ırkçı sloganlar attığını, en az 70 el silah sesi duyduklarını belirtti.

Yetkililer, saldırganın 18 yaşında olduğunu ve saldırının ardından güvenlik güçlerine teslim olduğunu belirtti. Güvenlik güçleri, saldırganın beyaz olduğunu, silahlı saldırıyı düzenlediği süpermarketin daha çok siyahların yaşadığı bir semtte bulunduğunu, süpermarket müşterilerinin çoğunluğunun da siyah Amerikalılar olduğunu açıkladı.