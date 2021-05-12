New York'taki İsrail Başkonsolosluğu önünde Filistin'e destek protestosu
İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları, ABD'nin New York şehrinde bulunan İsrail konsolosluğu binası önünde protesto edildi.
Gösteriye Türk ve Müslüman toplumundan her yaştan katılımcının yanı sıra Siyonizm karşıtı Yahudi grubu üyelerinin de destek vermesi dikkati çekti.
İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları, İngiltere'nin başkenti Londra'da Başbakanlık binası önünde protesto edildi.
"Filistin'e özgürlük", "Kudüs'ten ellerinizi çekin", "Terörist İsrail" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, saldırıların durdurulmasını istedi.
Uluslararası medya kuruluşları, günlerdir yaşanan İsrail zulmünü görmezden gelerek İsrail’i ‘masum’ göstermeye çalıştı.
Londra merkezli haber ajansı Reuters, "Filistinliler arabasını taşladı" sözleriyle okuyucularına sundu.
New York Post gazetesi de çirkin bir manipülasyona imza attı. İşgalci İsrail'in 9'u çocuk 20 Filistinliyi katletmesi haberini, "Hamas kuvvetlerinin hava saldırıları sonucu 9'u çocuk olmak üzere 20 İsrailli öldü" şeklinde paylaştı. Haber, gösterilen tepkilerin ardından kaldırıldı.
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