Nijer'de terör saldırısı: 70 ölü
Nijer'de düzenlenen terör saldırısında 56 sivil yaşamını yitirdi.
DÜNYA 02.01.2021, 22:16 03.01.2021, 18:16
Nijer'in Mali sınırına düzenlenen terör saldırısında 56 kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu.
Yerel basında çıkan haberlere göre, Mali sınırı yakınlarındaki Tchombangou ve Zaroumdareye köyleri teröristlerce silahlı saldırıya uğradı.
Olayda tamamı sivil 70 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.
Saldırı İçişleri Bakanı Alkache Alhada tarafından da doğrulandı.
Bölgeye asker sevk edildiği öğrenildi.
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