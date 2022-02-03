Nijerya açıklarında petrol tankeri patladı
Petrol üretim gemisinde yaşanan korkunç patlama kameraya yansıdı. Alev alan gemiden yoğun duman yükseldi.
DÜNYA 03.02.2022, 13:50
Batı Afrika ülkesi Nijerya, patlama haberiyle sarsıldı.
2 milyon varil petrol taşıma kapasitesine sahip gemide patlama yaşandı.
GEMİDE KORKUNÇ PATLAMA
Gemideki patlama, Nijerya kıyılarındaki Ukpokiti petrol sahasında Niger Delta Nehri'ne yakın Escravos terminali yakınında meydana geldi.
Patlamada can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
ALEV ALEV YANDI
Alevlere teslim olan gemiden yükselen siyah duman görüntülendi. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
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