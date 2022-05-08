Nijerya'da silahlı saldırı: 48 ölü
Nijerya'nın Zamfara eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 48 kişi hayatını kaybetti.
DÜNYA 08.05.2022, 20:54
Nijerya'da suç çeteleri tarafından köylere saldırılar yapılmaya devam ediyor. Ülkenin Zamfara eyaletinde silahlı bir grup, 3 köye saldırdı. Saldırıda 48 kişi hayatını kaybederken, Bakura Bölge Yöneticisi Aminu Suleiman saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Motosikletli silahlı kişiler, 3 köye saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda 48 kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda da yaralı var. Saldırganlar, bir polis devriye aracını yakarak iki güvenlik görevlisini öldürdüler. Çok sayıda ev de ateşe verildi" dedi.
Ülkede, en son 17 Ocak'ta silahlı kişilerin Zamfara eyaletinde düzenlediği baskınlarda 50'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.
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