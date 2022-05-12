Nikahta elektrik kesilince, damatlar karıştı!
Toplu nikah töreninde elektriğin kesilmesiyle rahip evlenecek çiftleri karıştırdı. 2 kız kardeş, yanlış damatlarla evlendirildi.
DÜNYA 12.05.2022, 17:30
Hindistan’ın Madhya Pradesh eyaletine bağlı Aslana köyünde düzenlenen toplu nikah töreninde kesilen elektrik, 2 kız kardeşin yanlış damatlarla evlendirilmesine neden oldu.
Yaşanan büyük karışıklıkta olayı fark etmeyen çiftler, evlerine gittiklerinde gerçeği anladı.
Ertesi gün kıyılan nikahla durum düzeldi
Yanlış kişiye evet diyen çiftler, ertesi gün tekrar düzenlenen nikah töreniyle durumu düzeltti.
Gelinlerin babası Ramesh Lal yaptığı açıklamada, gelinlerin aynı renk elbise giydiğini ve yüzlerini peçe ile örttüklerini, rahibin bu nedenle gelinleri karıştırmış olabileceğini ifade etti.
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