Normalleşme süreci: Ülkeler koronavirüs kısıtlamalarını gevşetmeye nasıl hazırlanıyor?

Normalleşme adımlarının 4. Aşamasına geçen Hollanda’da kapalı alanlarda maske zorunluluğu kaldırıldı. Ancak fiziki mesafenin korunamadığı toplu taşıma araçları, havalimanları, uçak ve ortaokullarda ise maske takılmasına devam edilecek. Kafe, restoran ve lokantalar normal açılış ve kapanış saatlerini uygulayabilecek

Açık alanda maske takma zorunluluğu Yunanistan'da 24 Haziran’dan sonra, İspanya'da ise 26 Haziran'dan itibaren kaldırıldı.

Her iki ülkede de Maske takma zorunluluğu, kapalı alanlarda, toplu taşıma araçlarında, açık alan bile olsa kalabalık yerlerde, aşılama sürecinin yüzde 80'in altında olduğu temel ihtiyaçların karşılandığı çalışma alanlarında devam edecek.

Aşılamanın yapılmaya başlamasıyla maske zorunluluğunu kaldıran İsrail’de COVID-19 vakalarındaki artış nedeniyle kapalı mekanlarda maske takma zorunluluğunu yeniden uygulama kararı aldı.

İsrail yönetimi, 7 yaşından küçük çocukların ise kapalı alanlarda maske takma zorunluluğundan muaf tutulduğunun altı çizildi.

Ayrıca, açık alanlarda yapılan geniş katılımlı organizasyonlarda da maske takılması tavsiyesinde bulunuldu.