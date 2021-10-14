Norveç'te oklu saldırı: 5 ölü

Norveç'in Kogsberg kasabasında düzenlenen oklu saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti. Polis, saldırganın gözaltına alındığını duyurdu.

DÜNYA 14.10.2021, 09:02
Norveç'te oklu saldırı: 5 ölü

Norveç polisi, resmi Twitter sayfasından açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, elinde yay ve ok bulunan bir kişi insanların üzerine gelişi güzel ok fırlattı. Saldırgan gözaltına alındı.

Norveç devlet televizyonu NRK, oklu saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Polis, saldırıda başka silahların kullanılıp kullanılmadığını araştırıyor.

Terör eylemi mi?

Olay Norveç'in Başkenti Oslo'ya 85 kilometre mesafedeki Kongsberg kasabasında yaşandı.

Saldırının terör eylemi olup olmadığı araştırılıyor.

Başbakan'ın ve Adalet Bakanı'nın olayla ilgili açıklama yapacağı belirtiliyor.

Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman saldırıya dair son bilgileri TRT Haber'de paylaştı. Fazlı Çorman, ölenlerin arasında Türk vatandaşlarının olmadığını açıkladı. 

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