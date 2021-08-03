Öldü sandıkları adam, kendi cenazesinde dirildi!

El Hirmil şehrinde, cenazesi kaldırılan bir adam hareket edince, etrafındaki kalabalık şaşkına döndü. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler gündem yarattı.

TABUTTAKİ ADAMA KALP MASAJI YAPTILAR

Görüntülerde bir kadının ağlayarak "cansız bedene" dokunduğu görüldü. Adamın nefes aldığını ve kıpırdadığını fark eden kalabalık, tabuttaki adama kalp masajı yaptı. Hastaneye kaldırılan adamın hayatta olduğu teyit edildi. Talihli adam tedavi altına alındı.