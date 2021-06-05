Ölen abisinin anısına düzenlenen maçta da kardeş öldü!
Rocco Perrino, 3 yıl önce aniden hayatını kaybetmiş ve İtalyan futbolunu yasa boğmuştu. Rocco'yu anmak için gerçekleşen maçta ise acı bir olay yaşandı. Guiseppe Perrino, üç yıl önce ölen abisinin anısına düzenlenen maçta yere yığıldı.
DÜNYA 05.06.2021, 15:38
Kaderin böylesi... Parma'nın hayatını kaybeden eski futbolcusu Rocco Perrino'nun anıldığı maçta futbol dünyasını derinden sarsacak olay yaşandı. Rocco'nun kardeşi Guiseppe, maç sırasında bilincini kaybetti ve yere yığıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
KALP KRİZİ
Guiseppe'nin ölüm sebebinin kalp krizi olduğu belirtildi. Abisinin anılması için düzenlenen maçta hayatını kaybeden futbolcu, spor dünyasını derinden sarstı. Parma kulübü de bir veda mesajı paylaştı.
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