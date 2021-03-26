Ölen kocasını gömmek yerine oturma odasına koydu

Japonya'nın Aichi eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

63 yaşında adı açıklanmayan bir kadın, hayatını kaybeden eşinin cansız bedenini evde sakladığı şüphesi ile tutuklandı.

Polisteki ifadesinde eşini bir sabah ölü olarak bulduğunu söyleyen kadın, cansız bedeni evin oturma odasına terk ettiğini itiraf etti.

Kadın, cansız bedeni tabuta sığmayacağını düşündüğü için oturma odasında bıraktığını belirtti.

YARALANMA İZİ YOK

Çiftin kızlarının evi ziyaret etmesi ile ortaya çıkan olayın ardından yapılan incelemede, hayatı kaybeden kocada yaralanma izine rastlanmadı.

Yapılan ön incelemeye göre kocanın 27 Şubat-23 Mart arasında hayatını kaybettiğinin tahmin edildiği açıklandı.

Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.