Önce fare, sonra sel şimdi ise Piton

Son 50 yılın en büyük sel felaketiyle sarsılan Avustralya'da sulardan kaçan çok sayıda hayvan evlerin içine girdi, Queensland'daki bir evde çekilen video ise yalnızca ülkede değil dünyada ses getirdi.

Brisbane kentinin banliyölerinden Kenmore'da yaşayan John Fegan, sabah gittiği spor salonundan evine döndüğünde akıllara durgunluk veren bir tabloyla karşılaştı ve hemen telefona sarıldı.

Johng Fegan, arazisinde beslediği Reggie adındaki Avustralya keseli sıçanının eve giren yaklaşık üç metre uzunluğundaki bir halı pitonu tarafından duvara asılı bir yuvaya doğru taşırken gördü.

Hayvanı sıkı sıkıya saran hali pitonu, Fegan'ın eve çağırdığı yılan avcıları tarafından folluktan indirildiğinde Reggie isimli Avustralya keseli sıçanı ölümden kurtardı.

Newsweek'e konuşan Fegan, 2011 yılından bu yana arazisindeki kutu içerisinde yaşayan Reggie'nin geçen yıl bir bebek sahibi olduğunu ancak bebeklerin kaybolduğunu söyledi.

Sel felaketinin ardından ülke halkı, farelerin ve ısırdığı takdirde 10 dakika içinde öldüren Huni yuvalı örümcek tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Yetkililer halkı tetikte olması konusunda uyarılar yaptı.

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