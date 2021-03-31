Ormanda gezerken anakondaya yem oldu!
Vahşi doğada arkadaşlarıyla ormanda gezmeye çıkan bir grup hayatlarının en korkunç anlarını yaşadı. Gruplar halinde gezerken, yardım çığlığı duyan gençler hemen sesin geldiği yere yöneldi. Gençler dev anakonda yılanının arkadaşlarına saldırdığını ve öldürmek üzere olduğunu görünce hemen müdahale etmeye çalıştılar. Dehşete düşüren anlar ise saniye saniye kaydedildi.
DÜNYA 31.03.2021, 13:34
Ormana gezintiye çıkan arkadaş grubu başlarına gelen korkunç olay sonrası ölümün nefesini enselerinde hissettiler. Çünkü dev anakonda yakaladığı arkadaşlarını mideye indirmek üzereydi. İşte o kare kare korkunç anlar...
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