Pakistan'da Meclis feshedildi
Pakistan'da Cumhurbaşkanı Arif Alvi, erken seçim isteyen Başbakan İmran Han'ın çağrısı üzerine Meclisi feshetti.
Pakistan'da bugün, Başbakan İmran Han'a karşı güvensizlik oylaması, Meclis Başkan Yardımcısı tarafından reddedilmişti.
Gelişmenin ardından Han, Cumhurbaşkanı Arif Alvi’ye Ulusal Meclisi feshetmesi çağrısı yapmıştı.
Cumhurbaşkanı Alvi, söz konusu çağrıyı müteakip Meclisi feshetti.
Başbakan'a karşı güvensizlik oylaması
Han'a karşı güvensizlik oylaması önergesi, 28 Mart'ta ülkenin parlamentosunda 161 "evet" oyuyla kabul edilmişti.
Hükümetin ittifak kurduğu partilerin güvensizlik oylamasında muhaliflerin yanında yer alacağını açıklamasıyla Meclis üstünlüğü, muhalefet blokuna geçmişti.
Han, dün, ilgili güvensizlik oylamasına yönelik yaptığı açıklamada, "(Muhalefetin) Beni görevden alma girişimi, ABD’nin iç politikamıza açık müdahalesidir." ifadesini kullanmıştı.
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