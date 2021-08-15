Pakistan'daki bombalı saldırıda ölenlerin sayısı 13'e yükseldi

Yerel basındaki haberlere göre, yetkililer, içinde düğünden dönen yaklaşık 20 kişinin bulunduğu kamyonete saldırı düzenlendiğini bildirdi. Saldırganların kamyoneti takip ettiği ve el bombası attığı belirtiliyor.

Yaralanan 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle saldırıda ölenlerin sayısı 13’e yükseldi.

Saldırının sorumlul uğunu henüz üstlenen olmadı.