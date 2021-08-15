Pakistan'daki bombalı saldırıda ölenlerin sayısı 13'e yükseldi

Pakistan'ın Karaçi kentinde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kamyonete düzenlenen el bombalı saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı 13'e çıktı.

DÜNYA 15.08.2021, 09:46
Pakistan'daki bombalı saldırıda ölenlerin sayısı 13'e yükseldi

Yerel basındaki haberlere göre, yetkililer, içinde düğünden dönen yaklaşık 20 kişinin bulunduğu kamyonete saldırı düzenlendiğini bildirdi. Saldırganların kamyoneti takip ettiği ve el bombası attığı belirtiliyor.

Yaralanan 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle saldırıda ölenlerin sayısı 13’e yükseldi.

Saldırının sorumlul uğunu henüz üstlenen olmadı.

#Pakistan #Bomba #saldırı #Karaçi #AksuTVHaber #AksuTV
Yorumlar (0)
31°
hafif yağmur
Namaz Vakti 15 Ağustos 2021
İmsak 04:05
Güneş 05:37
Öğle 12:43
İkindi 16:30
Akşam 19:39
Yatsı 21:04
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Alanyaspor 0 0
3. Altay 0 0
4. Antalyaspor 0 0
5. Beşiktaş 0 0
6. Karagümrük 0 0
7. Fenerbahçe 0 0
8. Galatasaray 0 0
9. Gaziantep FK 0 0
10. Giresunspor 0 0
11. Göztepe 0 0
12. Hatayspor 0 0
13. Başakşehir 0 0
14. Kasımpaşa 0 0
15. Kayserispor 0 0
16. Konyaspor 0 0
17. Rizespor 0 0
18. Sivasspor 0 0
19. Trabzonspor 0 0
20. Malatyaspor 0 0
Takımlar O P
1. Adanaspor 0 0
2. Altınordu 0 0
3. Ankara Keçiörengücü 0 0
4. Ankaragücü 0 0
5. Erzurumspor 0 0
6. Balıkesirspor 0 0
7. Bandırmaspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Denizlispor 0 0
11. Eyüpspor 0 0
12. Gençlerbirliği 0 0
13. Kocaelispor 0 0
14. Manisa FK 0 0
15. Menemenspor 0 0
16. Samsunspor 0 0
17. Tuzlaspor 0 0
18. Ümraniye 0 0
19. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Arsenal 0 0
2. Aston Villa 0 0
3. Brentford 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leeds United 0 0
10. Leicester City 0 0
11. Liverpool 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Newcastle 0 0
15. Norwich City 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Deportivo Alaves 0 0
2. Athletic Bilbao 0 0
3. Atletico Madrid 0 0
4. Barcelona 0 0
5. Cádiz 0 0
6. Celta de Vigo 0 0
7. Elche 0 0
8. Espanyol 0 0
9. Getafe 0 0
10. Granada 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Rayo Vallecano 0 0
15. Real Betis 0 0
16. Real Madrid 0 0
17. Real Sociedad 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0