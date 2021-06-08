Pakistan'daki tren kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 62 oldu
Pakistan'ın Sindh eyaletinde dün iki trenin çarpışmasıyla meydana gelen kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 62'ye yükseldi.
Yerel basındaki haberlere göre, arama kurtarma çalışmalarında 11 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 62 oldu.
Tren kazası sonucu 100'ün üzerinde kişi yaralandı. Yaralılardan bir kısmının durumu ciddiyetini koruyor.
Kapsamlı bir soruşturma yürütülecek
Öte yandan, kaza alanında incelemelerde bulunan Demiryolları Bakanı Muhammed Azam Han Swati, kapsamlı bir soruşturma yürütüleceğini ifade ederek sorumluların cezalandırılacağını belirtti.
Swati, istifa edip etmeyeceği ile ilgili olarak, "yaşamını yitirenler geri gelecekse" istifa etmeye hazır olduğunu aktardı.
Sindh eyaletinin Gotki bölgesinde dün sabah saatlerinde seyir halindeki yolcu treninin vagonu yerinden çıkarak sürüklenmiş ve karşı yönden gelen başka bir yolcu trenine çarpmıştı.
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