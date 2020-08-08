Pakistan'dan iç ve dış hat uçuşlarına izin

Pakistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden (CAA) yapılan açıklamada, 9 Ağustos’tan itibaren tüm hava meydanlarının yerli ve yabancı seyahat şirketlerin, aralarında kargo ve özel uçuşların da bulunduğu tüm uluslararası ve yurt içi uçuşlarına açıldığı belirtildi.

Pakistan’da mart ayında askıya alınan tüm iç ve dış hat uçuşlarının 30 Haziran’da kısmen başlamasına müsade edilmişti.

Pakistan’da KOVID-19 vaka sayısı 283 bini aşarken, salgın dolayısıyla 6 bin 68 kişi hayatını kaybetti.