Papa pulunda harita skandalı!

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, geçtiğimiz hafta Irak'a tarihi bir ziyaret gerçekleştirdi. Tarihte Irak'a ilk giden Papa olan Francis Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'e de gitti.

BARZANİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Burada bir stadyumda 10 bin kişilik ayin düzenleyen Papa Francis, tören öncesi Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Başbakanı Mesrur Barzani ve diğer yetkililer ile görüştü.

BİRÇOK KENT SÖZDE KÜRDİSTAN HARİTASINA DAHİL EDİLDİ

Görüşmede Papa'nın ziyareti için Irak Kürt Bölgesel Yönetimi tarafından bastırılan 6 farklı hatıra pulu da takdim edildi. Bastırılan pullardan biri tepki topladı. Papa'nın figürüne yer verilen pulda, başının arkasındaki haritada Hatay, Sivas, Erzurum, Kars gibi bir çok kentimiz sözde Büyük Kürdistan haritasına dahil edildi.

"YALAN YANLIŞ İŞLER"

Papa Francesko'nın Irak ziyaretini ve bu ziyareti için IKBY'de basılan özel pulda yer alan haritaya Türkiye topraklarının da dahil edilmesini değerlendiren AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Irak'ta Papa'nın ziyaretini yakından takip ettik. Bahsedilen pul ve haritayla mülhem izlenimlere baktık. Bunu çeşitli yerlerde çeşitli kesimler yapıyor. Bunlar yalan yanlış işler. Hicri şekilde Türkiye'ye dönük olarak geçmişte Fransa'da böyle harita çıkmıştı. Ermenistan zaman zaman yapıyor. Bazı odakların zaman zaman yaptığı işler. Bu ziyaret bağlamının dışında belli bir odağın aklınca Türkiye'ye husumet ürettiği bir şey olduğunu değerlendiriyoruz" dedi.

"TESADÜF MÜ KURGU MU ANLAYAMADIK"

Öte yandan eski AK Parti milletvekili Metin Külünk de papa puluyla ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Koronavirüs haritasını Papa'nın puluna benzeten Külünk, "Bilim kurulunun yüz binde bir üzerinden hesap yapıp renklendirdiği pandemi haritası ile Papa'nın Kuzey Irak ziyaretinde çizilen harita benziyor. Tesadüf mü kurgu mu anlayamadık açıkçası. Bilim Kurulu çizdikleri haritaya bir baksın bakalım ne görecek" ifadelerine yer verdi.