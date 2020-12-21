Papaz Paşinyan'ı kiliseden kovdu
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ölen askerleri için düzenlenen tören sırasında papaz tarafından kiliseden kovuldu.
Ermenistan'da, Dağlık Karabağ'daki savaşın sona ermesinin 40'ıncı gününde, hayatını kaybeden askerler için başkent Erivan'da 19 Aralık itibarıyla üç günlük resmi yas ilan edildi.
Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı Karabağ operasyonunun ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ilk kez halkla yüzleşti.
Papaz, Paşinyan'ın elini sıkmadı, kapıyı gösterdi
Paşinyan, kilisede ölen askerleri için düzenlenen dini tören sırasında papaza elini uzattı.
Papaz, Paşinyan'a tepki göstererek elini vermedi, sonra da kapıyı göstererek çıkmasını istedi.
Tepkiler dinmiyor
Öte yandan, Ermenistan'ın Azerbaycan sınırında bulunan Syunik bölgesi sakinleri, Paşinyan'ın bölgeye gelmesi üzerine protesto düzenledi.
Bir grup bölge sakini Paşinyan'ın konvoyunu durdurmak için kent girişinde nöbet tuttu.
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