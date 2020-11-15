Paşinyan'a suikast girişimi!

Ermenistan'ın Azerbaycan karşısında yenilgiyi kabul ederek, işgal ettiği Karabağ'dan çıkacağını açıklaması, ülkedeki muhalefette infiale yol açtı.

Parlamentoyu ve hükümet binalarını basan, hatta Başbakan Nikol Paşinyan'ın evini kuşatan muhalifler, bu kez de suikast girişimi ile suçlandı.

"KARABAĞ'DAN ALDIĞI SİLAHLARLA SUİKAST YAPACAKTI"

Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Hükümet karşıtı görüşlere sahip olan, Başbakanın dış ve iç politikaları ile hemfikir olmayan Sünik bölgesinin sakini A.M. adlı kişi, Karabağ’daki çatışma bölgesinde silah ve mühimmatın varlığından yararlanarak çok miktarda silah, cephane ve patlayıcıyı depoladı."

"HÜKÜMET KARŞITLARININ SUİKAST PLANI"

Hükümet karşıtı görüşlere sahip parti liderlerinin, politikacıların ve destekçilerinin, eski üst düzey bürokratların, ‘bir devlet adamına suikast ve iktidarın gasp edilmesine yönelik girişim’ hazırlığında olduğu ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:

"SUİKAST GİRİŞİMİ ÖNLENDİ"

“Söz konusu suikast girişimi, Ulusal Güvenlik Servisi tarafından tespit edilerek önlendi.”

ESKİ POLİS, ASKER VE SİYASİLER GÖZALTINDA

Açıklamaya göre suikast hazırlığında oldukları şüphesiyle gözaltına alınan isimler, Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi eski başkanı ve muhalif ‘Rodina’ partisinin lideri Artur Vanetsyan, Cumhuriyetçi Parti'nin parlamentodaki eski grup başkanı Vagram Bagdasaryan, radikal milliyetçi parti Taşnagsütün (Ermeni Devrimci Federasyonu) üyesi A.A. ve Sisian Gönüllü Müfrezesi komutanı A.M.