Pentagon'dan F-35 açıklaması: 2022 yılına kadar Türkiye'den alacağız

ABD, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini almasının ardından, Ankara'yı F-35 savaş uçaklarının ortaklık programından çıkarma kararı almıştı.

TÜRKİYE CİDDİ BİR ORTAK

Pentagon'un Satın Alma ve İdame İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Ellen Lord, daha önce yaptığı açıklamada Türkiye'nin, F-35'nin gövdesi ve kokpitteki bazı sistemler dahil toplam 900'den fazla birleşeni ürettiğini belirtmişti.

2022 YILINA KADAR DEVAM EDECEK

Türkiye, 5. nesil savaş uçağı F-35'in parçalarını üretmeye devam ediyor. Military.com sitesine konuşan üst düzey Pentagon yetkilisi, Ankara'nın programdan çıkarılmasına rağmen, ABD'nin 2022 yılına kadar Türkiye'den F-35 için parça almaya devam edeceğini söyledi.