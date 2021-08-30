Peru'da iki tekne çarpıştı: 20 ölü, 50 kayıp
Güney Amerika ülkesi Peru'da iki teknenin çarpışması sonucu 20 kişi öldü, en az 50 kişi kayboldu.
DÜNYA 30.08.2021, 21:18
Peru basınında çıkan habere göre, Peru Amazonu bölgesindeki Huallaga Nehri'nde bir yolcu teknesi yoğun sis nedeniyle başka bir tekneyle çarpıştı.
Kazada, 20 kişi öldü, kaybolan 50'den fazla kişi aranıyor.
Yetkililer, kaza yapan teknelerin içinde 80 yolcunun olduğunu açıkladı. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği duyuruldu.
Kazanın ardından kendi çabalarıyla kıyıya çıkan yolcular, teknelerde 20 çocuğun bulunduğunu söyledi.
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