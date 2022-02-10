Peru'da yolcu otobüsü uçuruma düştü
Güney Amerika ülkelerinden Peru'da bir yolcu otobüsü uçuruma düştü. Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi öldü 33 kişi yaralandı.
DÜNYA 10.02.2022, 20:54 10.02.2022, 21:16
Peru'da otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 20 kişi öldü, 33 kişi yaralandı.
Peru basınında çıkan habere göre, ülkenin Tayabamba bölgesinden La Libertad kentine giden yolcu otobüsü, 100 metre derinliğinde bir vadiye yuvarlandı.
Kazada 20 kişi yaşamını yitirdi, 33 kişi yaralandı.
Görgü tanıkları, yolun çamurlu olmasından dolayı şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiğini öne sürdü.
Peru, Latin Amerika ülkeleri arasında en fazla ölümcül trafik kazalarının yaşandığı ülkelerin başında geliyor.
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