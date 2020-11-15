Peru'da geçici Devlet Başkanı Merino istifa etti

Peru basınındaki habere göre, Merino, göreve gelmesinin ardından 2 kişinin öldüğü, 100'den fazla kişinin yaralandığı sokak gösterilerinin ardından, Kongre'nin de istifasını talep etmesi üzerine, canlı yayında yaptığı konuşmayla istifa ettiğini duyurdu.

Kongrenin, istifa etmezse görevinden azletmekle tehdit ettiği Moreno, televizyonda yaptığı açıklamada, "İstifamın, Peru halkı tarafından kabul görmesini istiyorum" dedi.

Hafta başından bu yana Merino'nun görevi bırakmasını talep eden binlerce Vizcarra destekçisinin Lima'daki San Martin Meydanı ve Albancay Caddesi'ndeki gösterilerinde çıkan olaylarda 2 kişinin ölmesi üzerine, kabinedeki 18 bakandan 13'ü görevlerini bıraktı.

Merino'nun istifası, Peru sokaklarında sevinçle karşılandı.