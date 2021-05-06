Pilot yolculara pizza ısmarladı

Daha sonra fırtına nedeniyle Güney Carolina'ya inmek zorunda kalan uçak pistte bir saat 22 dakika tekrar havalanmak için beklerken bu sırada uçağın pilotu yolculara pizza ısmarladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir havayolu şirketine ait 4798 sefer sayılı uçuşu, 4 Mayıs'ta Key West, Florida'dan Charlotte, Kuzey Carolina'ya uçmayı planlıyordu. Kötü hava koşulları nedeniyle 40 dakika geç kalkan uçak, daha sonra fırtına nedeniyle Charleston, Güney Carolina'ya inmek zorunda kaldı.

"MÜRETTABATIMIZLA GURUR DUYUYORUZ"

Charleston havalimanının pistinde 1 saat 22 dakika yeniden havalanmayı bekleyen uçağın pilotu ise yolculara pizza ısmarladı. Adının John olduğu öğrenilen pilot, altı saatin ardından uçağı Charlotte'a ulaştırırken olayla ilgili konuşan yetkili, "Mürettebatımızla gurur duyuyoruz" dedi.