Polis başörtülü kadınları darbetti
Fransa’da polisin karşıdan karşıya geçtikleri için 2 başörtülü kadını darbettiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı.
Fransa’nın Asnieres kentinde 14 Nisan’da kaydedilen görüntülerde, polisin 2 başörtülü kadını sokak ortasında darbettiği ortaya çıktı.
Sosyal medyada tepkilere neden olan görüntülerde, polisin kadınlardan birine yumruk attığı diğerini ise yere yatırdığı görüldü.
Çevredekiler 'bırakın' diye bağırdı
Görüntüleri çeken kadın, "Sizi videoya çekiyorum" diye polislere bağırmasına rağmen polisler kadınları darbetmeye devam etti.
Kadın görüntülerde, "Ona tokat attı. Onu darbetti. Onu bırakın" diye defalarca bağırırken, bir bisikletçinin ise yere itilen kadına yardım ettiği görüldü.
"Evet ona vurdum, buna yetkim var"
Görüntülerin devamında ise kadın polise, "Her şeyi gördüm, kadına tokat attınız, videoya çektim" demesinin ardından polis "Evet ona vurdum, buna yetkim var" diye cevap verdi.
Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından açıklama yapan Paris Emniyet Müdürlüğü, "14 Nisan'da Asnieres'te devriye atan polis, ihlalde bulunan bir aracı kontrol etmek için sirenleri açtı. Acil duruma rağmen 2 kadın yolun karşısına geçerek polisi kızdırdı ve kalabalığın ortasında durum kontrolden çıktı. Polis şikayette bulunacak" ifadelerini kullandı.
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