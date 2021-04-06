Polisin verdiği ceza ölümle sonuçlandı!

Filipinler Trias şehrinde 28 yaşındaki bir çocuk babası Darren Penaredondo, sokağa çıkma yasağının uygulandığı akşam saat altı sıralarında su almak için markete giderken, polis tarafından yakalandı. Polis, kendisi gibi yakalanan şahısları şehir merkezine götürdü.

300 ŞINAV ÇEKMEK ZORUNDA KALDI

Şehir merkezinde şahıslara ceza olsun diye 100'er adet şınav çektirildi. 100 şınavı çekemeyen kişilere ise 200 şınav çektirildi. 200 şınavı da çekmeyi beceremeyen Penaredondo'ya polis zorla 300 şınav çektirdi.

BİR ANDA YERE YIĞILDI

Kalp hastası olan talihsiz adam evine geri döndüğünde yaşamının kaybetti. Penaredondo'nun karısı kocasının geç saatlerde eve geldiğini ve başından geçenleri anlattıktan sonra fenalaştığını, aniden yere yığıldığını ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını söyledi.