Pompeo Türkiye ve İsrail'i ziyaret edecek

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bu hafta Türkiye, İsrail, Suudi Arabistan ve Katar'ı ziyaret edecek.

DÜNYA 10.11.2020, 22:13
Pompeo Türkiye ve İsrail'i ziyaret edecek

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bu hafta Türkiye, İsrailSuudi Arabistan ve Katarziyaret edecek.

Bakan Pompeo, haftalık basın brifinginde basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

Pompeo, kapsamlı bir yurt dışı gezisine çıkacağını kaydederek, "Cuma gününden itibaren Fransa, Türkiye, Gürcistan, İsrail, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a gideceğim. Görüşmelerimizde ülkelere göre birçok konuyu ele alacağız." ifadesini kullandı.

Donald Trump yönetiminin Orta Doğu barışı ve "İsrail'le normalleşme" sürecinde başarılı olduğunu savunan Mike Pompeo, özellikle bölge ülkeleriyle bu süreci ele alacaklarını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığının, Pompeo'nun programını kısa süre içinde açıklaması bekleniyor. 3 Kasım'da yapılan ABD Başkanlık seçimlerinde Başkan Trump, yarışı Demokrat rakibi Joe Biden'ın gerisinde tamamlamıştı. Halen hukuki adımlarına devam eden Trump, Savunma Bakanı Mark Esper'i dün görevden almıştı.

#Mike Pompeo #Türkiye #İsrail #Suudi Arabistan #Katar #ziyaret
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