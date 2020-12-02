Putin'den Kovid-19 aşısı talimatı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gelecek haftadan itibaren ülkede geniş kapsamlı aşılamanın başlaması için talimat verdi. İlk aşılama, geçtiğimiz haftalarda sadece sağlık çalışanlarına ve öğretmenlere yapılmıştı. Rusya'nın geliştirdiği "Sputnik V" adlı Kovid-19 aşısının yüzde 92 koruma sağladığı açıklanmıştı.
DÜNYA 02.12.2020, 17:32 02.12.2020, 17:34
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gelecek haftadan itibaren ülkede geniş kapsamlı aşılamanın başlaması için talimat verdi.
Putin, doktor ve öğretmenlerle birlikte diğer insanların da aşılanmasının başlamasını istedi.
Rusya'nın geliştirdiği ve dünyada bir ülke tarafından tescil edilmiş ilk Kovid-19 aşısı olan "Sputnik V"nin yüzde 92 koruma sağladığı açıklanmıştı.
İlk aşılama, geçtiğimiz haftalarda sadece sağlık çalışanlarına ve öğretmenlere yapılmıştı.
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