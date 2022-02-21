Putin, Donetsk ve Luhansk’ı tanıdı

Rusya Devlet Başkanı Putin'in konuşmasındaki başlıklar şöyle:

Donbas'taki durum kritik seviyeye ulaştı

Ukrayna bizim için sadece bir komşu değil, aynı zamanda tarihsel akrabamız, kültürel ve dinen, Slav ve Ortodoks yakınımız

Ukrayna, tarihimizin bir parçası

Ukrayna’nın doğusu eski Rus toprağıdır

Modern Ukrayna Sovyetler eliyle Rusya tarafından ihdas edildi, yaratıldı

Lenin ve yoldaşları tarihi Rusya’dan toprak kopartmak pahasına Ukrayna’yı meydana getirdi

Kruşhov biliyorsunuz Kırım’ı Ukrayna’ya bağladı

Lenin devlet kurma ilkelerinde hatalıydı

Bu anlattıklarım tarihi bir olgu ve Lenin Stalin, Khruşev ve diğerleri Ukrayna SSCB’yi vücuda getirdi

Ülkelere SSCB’den ayrılma hakkı vermek, temeline döşenen bir mayındı

Sovyet geçmişimiz ve yapılan hataları değiştiremeyiz ama bunları doğrudan lafı çevirmeden anlatabiliriz

Şayet Ukrayna Sovyet geçmişinden ve komünizmden kurtulmak istiyorsa bunun için Rusya ile bir olması yeter

Donbas tarihsel olarak Rusya'nın bir parçasıdır

Bolşevikler Donbas'ı Ukrayna’ya eklemledi, çaldı

Ukrayna tarihi Rusya’nın bir parçasıdır ve bir tek halkız

Ukrayna ihdas edilirken ve tarihi Rusya’nın toprakları Ukrayna’ya bağışlanırken kimse o toprakların sahiplerine fikrini sormadı

Ukrayna, Rus gazını çalmıştır

Bolşevik politikası sonucunda Ukrayna kurulmuştur

Ukrayna, hiçbir zaman gerçek bir devlet geleneğine sahip olmadı

Ukrayna yetkilileri milliyetçilik virüsü ve yolsuzlukla kirlendi

Ukrayna yabancı güçler tarafından yönetiliyor, bu tüm yönetim birimlerini etkiliyor

Ukrayna'da Rus dili ötekileştirildi

Ukrayna "kukla bir rejim" ile ABD’nin kolonisi

Eğer Ukrayna kitle imha silahları edinirse küresel durum değişir, bunu göz ardı edemeyiz

Ukrayna’nın nükleer silah sahibi olması Rusya için tehdit olur

Eğer Ukrayna kitle imha silahları edinirse küresel durum değişir, bunu göz ardı edemeyiz

ABD ve NATO, Ukrayna’yı bir savaş tiyatrosuna döndürdü

ABD İHA’ları Rusya üzerinde sürekli casusluk yapıyor

NATO eğitmenleri, Ukrayna’daki tatbikatlarda sürekli yer alıyor

Ukrayna anayasası, yabancı askeri üslerin topraklarında olmasına izin vermiyor

Ukrayna, kendi nükleer silahlarını yapma planı içinde

NATO’nun genişlemeyeceğine dair söz almıştık ancak tam tersi oldu

Son günlerde NATO’nun genişlemesi ile ilgili 5 dalga görüyoruz

NATO’nun alt yapısı Rusya sınırlarına ulaştı

Ukrayna'nın NATO’ya girişi ile ilgili karar önceden verildi

Rusya sorunları çözmek için her zaman diplomasiyi destekliyor

ABD yeni saldırı füzeleri geliştiriyor

NATO endişelerimizi dikkate almadı

Rusya'ya saldırı paltformu Ukrayna oldu

NATO aynı şekilde devam etmeyi planlıyor, bunu asla kabul etmeyeceğiz

Batı yaptırım için bir gerekçe bulur ya da üretir

Rusya, güvenliğini koruma hakkına sahip, yapacağımız sadece bu

Rusya, Ukrayna’nın doğusundaki 2 bölgenin bağımsızlığını tanıyacak