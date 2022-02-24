Putin: Küresel ekonominin parçası olmaya devam edeceğiz

Putin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının akabinde açıklama yaptı.

Rusya Devlet Başkanı, "İçinde bulunduğumuz sisteme zarar vermeyi planlamıyoruz. Ortaklarımız şunu anlamalı ki bizi sistemden atmamalılar." dedi.

Durumu değiştirmek için bütün girişimlerin sonuçsuz kaldığını söyleyen Putin, "Rusya'yı savunmak için başka çaremiz yoktu." ifadesini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları

Donbas'taki sözde yönetimlerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Ukrayna ordusuna karşı yardım istemesinin ardından Rusya, bölgeye saldırı başlatmıştı.

Bunun üzerine Ukrayna Devlet Başkanı, ülke çapında sıkıyönetim ilan etti.

İki ülke arasındaki gerilim, halihazırda tüm dünyanın yakın takibinde.