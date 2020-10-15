Rolünüz ne olursa olsun, Dünya El Yıkama Günü'nü kutlayabilirsiniz!

Günlük yaşantımızda ellerimiz çevre ile sürekli temas halindedir. Bu nedenle birçok mikroorganizma ellerimize bulaşmaktadır. Her ne kadar ellerimiz temiz gibi görünse de, gözle görülmeyen virüs, bakteri ve parazit gibi pek çok hastalık yapıcı etkeni üzerinde taşıyabilir.

El yıkamak, başta COVİD-19 olmak üzere grip, zatürre gibi solunum yolu enfeksiyonu etkenleri ve ishal etkeni olan bakteri, virüs ve parazitlerin bulaşmasını önlemek için “en ucuz, en basit ve en etkili” yöntemdir. Toplumda öksürürken veya hapşırırken mendil kullanımı önerilmesine rağmen çoğu zaman avuç içi kullanılmaktadır. Bu işlem sonrasında ellerin sabunla yıkanması gerekmektedir. Aksi halde ellerimiz ile birçok mikroorganizmayı çevremize ve sevdiklerimize bulaştırırız ve hiç istemeden ellerimiz bir hastalık bulaştırma aracına dönüşür.

Virüsler ve bakteriler ellerimizde saatlerce canlı kalabilmektedir. Bu durum göz önünde tutularak mutlaka ellerimizi sabunla yıkamalıyız ve ellerimizin bulaştırıcılığını ortadan kaldırmalıyız. Çeşitli mikroorganizmalar ile enfekte olmuş ellerle tokalaşmak, kapı kolları, asansör düğmeleri, tırabzanlar, bankamatik düğmelerine dokunmak dokunulan her yerin kirlenmesine ve hastalığın yayılmasına neden olur. El hijyeninin sağlanamadığı durumlarda el yüz mesafesinin korunmasına da dikkat edilmelidir.

Doğru Yöntemle El Yıkama Bulaşıcı Hastalıklardan Korunmamızı Sağlar

Günlük yaşantımız içinde el yıkamak hem kişinin kendi sağlığının hem de toplum sağlığının korunması açısından oldukça önemlidir. Hastalık yapan mikroorganizmalar kişiden kişiye en çok el yoluyla bulaşmaktadır. Bol su ve sabunla yapılan iyi bir el yıkama işlemi COVİD-19, grip, nezle gibi birçok bulaşıcı hastalıktan korunmamızı sağlar.

El yıkamak basit gibi görünse de, uyulması ve dikkat edilmesi gereken kuralları vardır. Ellerde özellikle başparmak, parmak araları ve parmak uçları en sık temas edilen noktalar oldukları için daha fazla mikroorganizma barındırmaktadır. Doğru teknik; 15-20 saniye sürede ve özellikle başparmak, parmak araları ve parmak uçları uygun teknikle yıkanmalıdır. Çünkü, etkin bir el hijyeni, her seferinde doğru yıkama tekniğinin uygulanması ile sağlanabilir.

Ellerimizi özellikle;

Dişlerimizi fırçalamadan önce

Yemeklerden önce ve sonra

Tuvalete girmeden önce ve tuvaletten çıktıktan sonra

Hapşırdıktan ve öksürdükten sonra

Çöplere dokunduktan sonra

Dışarıdan eve girdikten sonra

Kedi, köpek ve tüm diğer hayvanlarla temas ettikten sonra mutlaka yıkamalıyız.

KSÜ Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selçuk Nazik bu konuda dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgiler verdi.