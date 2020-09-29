Romanya'da Kovid-19'dan ölen aday yeniden belediye başkanı seçildi

Romanya'da hafta sonu yapılan yerel seçimlerde yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybeden aday belediye başkanlığına seçildi.

DÜNYA 29.09.2020, 14:19
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Romanya'da Kovid-19'dan ölen aday yeniden belediye başkanı seçildi

BBC'nin haberine göre, üçüncü kez belediye başkanlığına aday olan Sosyal Demokrat Parti (PSD) üyesi Ion Aliman, Romanya'nın güneyinde Deveselu köyünde oyların yüzde 64'ünü kazandı. 

Yetkililer, 15 Eylül'de Kovid-19 nedeniyle Bükreş'te hayatını kaybeden Aliman'ın isminin oy pusulalarından çıkarılamadığını açıkladı.

Deveselu köyünde belediye başkanlığı için yeniden seçim yapılacağı belirtildi.

Sosyal medyada Aliman'ın mezarını ziyaret eden köylülerin videolarına yer verildi.

Bir köylü, yerel bir kanala yaptığı açıklamada, Aliman için "Köylünün tarafındaydı, tüm yasalara saygılıydı. Bir daha böyle bir belediye başkanı göreceğimizi sanmıyorum." diye konuştu.

Eski deniz subayı Ion Aliman'ın başarısı, ülke genelinde birçok belediye meclisinde koltukları merkez sağdaki USR-PLUS ittifakına kaptıran PSD için iyi bir haber olarak değerlendirildi.

Romanya'da 2008 yılında da karaciğer rahatsızlığından yaşamını yitiren Neculai Ivascu, Voinesti'ye yeniden belediye başkanı seçilmişti.

#Romanya #koronavirüs #Sosyal Demokrat Parti (PSD) üyesi Ion Aliman #yeni tip koronavirüs #Aksu Haber #aksu tv haber
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