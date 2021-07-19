Ronaldo'dan esrarengiz paylaşım...
Juventus'taki geleceği soru işareti olan Cristiano Ronaldo sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine topladı. Dünyaca ünlü yıldız, lüks arabasıyla poz verdiği fotoğrafı, "Karar günü" notuyla paylaştı
DÜNYA 19.07.2021, 11:07 19.07.2021, 11:32
Juvetus'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Cristiano Ronaldo'nun yeni mukaveleye imza atıp atmayacağı belirsizliğini koruyor. Portekizli yıldızın sosyal medyadan yaptığı son paylaşım ise takipçilerini heyecanlandırdı.
JUVENTUS'LA 1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR
Lüks arabasıyla poz veren Ronaldo, paylaşımına "Karar günü" notunu ekledi ve bu cümle transferle ilişkilendirildi.
Geçen sezon Juventus ile Şampiyonlar Ligi'ne erken veda eden Ronaldo takımıyla Serie A şampiyonluğunu da kazanamamıştı.
36 yaşındaki Cristiano Ronaldo'nun Juventus ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
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