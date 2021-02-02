Rus aşısı Sputnk'in etkinlik oranı açıklandı

Rus Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsünün geliştirdiği "Sputnik V" adlı yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısının Faz 3 sonuçlarındaki etkinlik oranının yüzde 91.6 olduğu açıklandı.

Uluslararası tıp dergisi The Lancet, Faz-3 testleri süren Sputnik V aşısının yüzde 91.6 oranındaki etkinliğinin onaylandığını açıkladı.

ETKİNLİK ORANI ORTAYA ÇIKTI

Reading Üniversitesi Profesörü Ian Jones ve Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu'ndan Polly Roy, "Sputnik V aşısının gelişimi şeffaf olmamakla eleştirilmişti. Ancak gelen sonuç açık ve bilimsel. Başka bir aşı daha koronavirüs mücadelesine katıldı" ifadelerini kullandı.

The Lancet, çalışmaların 19 bin 866 gönüllünün katılımıyla aylar süren bir çalışma sonucunda tamamlandığını belirtti. Aşının yaşlılar üzerinde de etkili olduğu ifade edilirken, "60 yaşın üzerinde 2 bin 144 gönüllü vardı ve bu grupta yüzde 91,8 etkili oldu. Ciddi bir yan etki göstermedi" açıklaması yapıldı.