Rus ordusu, başına poşet geçirerek Melitopol Belediye Başkanı'nı kaçırdı
Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Geraşenko, Melitopol Belediye Başkanı İvan Fedorov'un Rus güçlerce kaçırıldığını açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de gündem yaratan olayı doğruladı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 10 kişilik bir ekip Federov'u başına poşet geçirerek binadan çıkarıyor.
Rusya- Ukrayna arasındaki savaş 17. güne girerken iki taraf arasında yaşanan şiddetli çatışmalar devam ediyor. Ukrayna ordusu ve sivil halk, Rus ordusunun ilerleyişini durdurmak için direnişini sürdürüyor. Bölgeden gelen son haber, iki ülke arasındaki gerginliği başka boyuta taşıyacak gibi görünüyor. Melitopol Belediye Başkanı İvan Fedorov, Rus ordusu tarafından kaçırıldı.
Geraşenko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Fedorov'un işgal altındaki kentte bulunan kriz merkezinden 10 Rus askeri tarafından kaçırıldığını belirtti.
Fedorov'un Ruslarla iş birliği yapmayı kabul etmediğini kaydeden Geraşenko, Başkan'ın başına plastik poşet geçirilerek binadan çıkarıldığını söyledi. Ukrayna'nın doğusunda, Zaporijya Oblastı'nda bulunan Melitopol, şubatın son günlerinde Ruslar tarafından işgal edilmişti.
Rus askeri güçlerinin, Melitopol Belediye Başkanı İvan Fedorov'u kaçırması üzerine açıklamalarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Melitopol Belediye Başkanının kaçırılması, Ukrayna'daki kent ve halka sadece değil, demokrasiye karşı işlenen bir suçtur. Demokratik ülkelerdeki halkın yüzde 100'ü bunu öğreneceğinden eminim" dedi.
Olay yerinde bulunan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Rus ordusundan 10 kişilik bir ekibin belediye başkanının başına plastik poşet geçirerek binadan çıkarttığı görülüyor.
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