Rus ordusu Ukrayna'nın askeri araçlarını hedef aldı
Rusya, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait zırhlı araçları ve tankları imha etti.
DÜNYA 16.03.2022, 10:25
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 21. güne girildi. Rus ordusu, silahlı insansız hava aracı Inokhodets ile Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait tankları ve zırhlı araçları hedef aldı. Rusya Savunma Bakanlığı askeri araçların imha edildiğini belirtti.
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