Rusya Acil Durumlar Bakanı tatbikatta hayatını kaybetti

Ziniçev'in, Rusya'nın Krasnoyarsk federal bölgesindeki Norilsk şehrinde yaşamını yitirdiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ziniçev'in Arktik bölgesini korumaya dönük eğitim görevi sırasında bir kişinin hayatını kurtarmaya çalışırken öldüğü aktarıldı.

55 yaşındaki Ziniçev, 2018 yılından bu yana görevdeydi.

"Suya düşen kameramanı kurtarmaya çalıştı"

Yapılan bilgilendirmeye göre, bakanlığın faaliyetlerini kaydeden bir kameraman suya düştü. Ardından Ziniveç de kameramanı kurtarmak için suya atladı. Kayaya çarpan bakan, helikopterle hastaneye götürülürken hayatını kaybetti.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bilgilendirildiğini; Putin'in de bakanın ailesine başsağlığı dilediğini söyledi.