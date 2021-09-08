Rusya Acil Durumlar Bakanı tatbikatta hayatını kaybetti
Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev, bir tatbikat esnasında hayatını kaybetti.
DÜNYA 08.09.2021, 14:05
Ziniçev'in, Rusya'nın Krasnoyarsk federal bölgesindeki Norilsk şehrinde yaşamını yitirdiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ziniçev'in Arktik bölgesini korumaya dönük eğitim görevi sırasında bir kişinin hayatını kurtarmaya çalışırken öldüğü aktarıldı.
55 yaşındaki Ziniçev, 2018 yılından bu yana görevdeydi.
"Suya düşen kameramanı kurtarmaya çalıştı"
Yapılan bilgilendirmeye göre, bakanlığın faaliyetlerini kaydeden bir kameraman suya düştü. Ardından Ziniveç de kameramanı kurtarmak için suya atladı. Kayaya çarpan bakan, helikopterle hastaneye götürülürken hayatını kaybetti.
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bilgilendirildiğini; Putin'in de bakanın ailesine başsağlığı dilediğini söyledi.
31°
az bulutlu
Namaz Vakti 08 Eylül 2021
|İmsak
|04:37
|Güneş
|06:00
|Öğle
|12:35
|İkindi
|16:11
|Akşam
|19:00
|Yatsı
|20:18
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|9
|3. Beşiktaş
|3
|7
|4. Galatasaray
|3
|7
|5. Konyaspor
|3
|7
|6. Altay
|3
|6
|7. Malatyaspor
|3
|6
|8. Kasımpaşa
|3
|5
|9. Hatayspor
|3
|4
|10. Karagümrük
|3
|4
|11. Antalyaspor
|3
|4
|12. Kayserispor
|3
|4
|13. Alanyaspor
|3
|3
|14. Göztepe
|3
|2
|15. Adana Demirspor
|3
|2
|16. Sivasspor
|3
|1
|17. Gaziantep FK
|3
|1
|18. Rizespor
|3
|1
|19. Başakşehir
|3
|0
|20. Giresunspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Eyüpspor
|3
|9
|3. Manisa FK
|3
|9
|4. Tuzlaspor
|3
|7
|5. Bandırmaspor
|3
|6
|6. Erzurumspor
|3
|6
|7. Ankaragücü
|3
|5
|8. Ankara Keçiörengücü
|3
|4
|9. Kocaelispor
|3
|4
|10. Samsunspor
|2
|3
|11. İstanbulspor
|3
|3
|12. Balıkesirspor
|2
|3
|13. Menemenspor
|3
|3
|14. Adanaspor
|3
|2
|15. Bursaspor
|3
|1
|16. Altınordu
|3
|1
|17. Gençlerbirliği
|3
|1
|18. Boluspor
|2
|0
|19. Denizlispor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|3
|9
|2. West Ham
|3
|7
|3. M. United
|3
|7
|4. Chelsea
|3
|7
|5. Liverpool
|3
|7
|6. Everton
|3
|7
|7. Man City
|3
|6
|8. Brighton
|3
|6
|9. Leicester City
|3
|6
|10. Brentford
|3
|5
|11. Aston Villa
|3
|4
|12. Watford
|3
|3
|13. Southampton
|3
|2
|14. Crystal Palace
|3
|2
|15. Leeds United
|3
|2
|16. Burnley
|3
|1
|17. Newcastle
|3
|1
|18. Wolverhampton
|3
|0
|19. Norwich City
|3
|0
|20. Arsenal
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|3
|7
|2. Sevilla
|3
|7
|3. Valencia
|3
|7
|4. Barcelona
|3
|7
|5. Atletico Madrid
|3
|7
|6. Mallorca
|3
|7
|7. Real Sociedad
|3
|6
|8. Osasuna
|3
|5
|9. Athletic Bilbao
|3
|5
|10. Rayo Vallecano
|3
|3
|11. Villarreal
|3
|3
|12. Cádiz
|3
|2
|13. Levante
|3
|2
|14. Real Betis
|3
|2
|15. Elche
|3
|2
|16. Espanyol
|3
|2
|17. Granada
|3
|2
|18. Celta de Vigo
|3
|1
|19. Getafe
|3
|0
|20. Deportivo Alaves
|3
|0
Günlük GazetelerTümü