Rusya ateşkes şartlarını sıraladı: Ukrayna herhangi bir bloğa girmemeli
Kremlin Sözcüsü, Ukrayna’ya Rusya’nın şartlarını kabul etmesi durumunda her zaman operasyonların durdurulabileceğini söyledi. Sözcü, “Ukrayna anayasayı değiştirmeli ve herhangi bir bloğa girmemeli” dedi.
DÜNYA 07.03.2022, 15:29
Rusya ateşkes şartlarını sıraladı. Kremlin Sözcüsü Ukrayna Rusya’nın şartlarını kabul ederse operasyonların durdurulabileceğini vurguladı.
“Ukrayna anayasayı değiştirmeli ve herhangi bir bloğa girmemeli” diyen sözcü, Ukrayna'nın askersizleştirilmesinin de süreceğini dile getirdi.
Kremlin sözcüsü, Ukrayna’nın Kırım’ı Rusya’nın bir parçası ve Donetsk ve Lugansk'ı bağımsız devletler olarak tanıması gerektiğinin de şartlar arasında yer aldığını söyledi.
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