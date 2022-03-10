Rusya: Avrupa Konseyi'nde yer almayacağız
Rusya'dan yapılan açıklamada "Rusya artık Avrupa Konseyi'nde yer almayacak" ifadeleri kullanıldı.
Moskova'nın, Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa Konseyi’ndeki temsil hakları askıya alınmıştı.
Siyasal alandaki yaptırım sonrası Rusya, üyesi olduğu Konsey'de yer almayacağını duyurdu.
"AVRUPA KONSEYİ'NDE YOKUZ" AÇIKLAMASI
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Avrupa Birliği ve NATO ülkelerinin, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ndeki (CMCE) mutlak çoğunluğunu kötüye kullandığı, Avrupa Konseyi'ni ve Avrupa'daki ortak insani ve yasal alanı yok etme çizgisini sürdürdüğü" savunuldu.
Avrupa Konseyi'ne katılımın reddedildiği açıklamada, "Rusya olmadan birbirleriyle iletişim kurmanın tadını çıkarsınlar." ifadesine yer verildi.
"RUSYA BU YIKICI EYLEMLERE KATLANMAK ZORUNDA DEĞİL"
Açıklamada ayrıca, "Olayların gidişatı geri döndürülemez hale geliyor. Rusya, ABD tarafından çiğnenmiş uluslararası hukukun yerini alacak 'kurallara dayalı bir düzen' dayatması doğrultusunda kolektif Batı tarafından gerçekleştirilen bu yıkıcı eylemlere katlanmak niyetinde değil." denildi.
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