Rusya'da Facebook'a erişim kısıtlaması getirildi
Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu sosyal medya sitesi Facebook'a erişime kısmi kısıtlama getirildiğini duyurdu.
DÜNYA 25.02.2022, 20:20 25.02.2022, 20:27
Roskomnadzor'dan yapılan yazılı açıklamada, Facebook'un çeşitli Rus haber sitelerine kısıtlama getirdiği duyuruldu.
Bu nedenle Rusya Başsavcılığına başvuruda bulunulduğuna işaret edilen açıklamada "Rusya Başsavcılığı da Facebook'a erişime kısmi kısıtlama getirilmesine karar vermiştir" ifadesine yer verildi.
Rusya, sosyal paylaşım sitesi Twitter'a da Mart 2021'de erişim kısıtlaması getirmişti.
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