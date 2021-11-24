Rusya'da insan yiyen adam paniğe neden oldu

Rusya'da meydana gelen bir kazanın ardından kazazedenin kafası kayboldu. Polis ekipleri, her yerde adamın kafasını ararken olayın ardından korkunç bir gerçek çıktı. Kazaya neden olan 23 yaşındaki Yegor Komarov isimli şahıs, yolda gördüğü kafatasını ormana götürerek tadına baktı. Olayın ardından yakalanan Komarov, "Genel olarak, insanları öldürmeyi seviyorum" dedi.

BAŞKA BİRİNE DAHA SALDIRI GERÇEKLEŞTİRMİŞ

Olayın ardından vahşi adamın daha önce yaptıkları da ortaya çıktı. Şahıs ayrıca geçen yıl St. Petersburg'daki bir parkta 38 yaşındaki bir adamı insan etinin tadına bakmak istediği için bıçaklayarak öldürdüğünü söyleyerek kan dondurdu.

"TADI HOŞUMA GİTMEDİ"

Yediği insan bedeniyle ilgili konuşan adam, "Öldüğünde boynunu parçaladım, kan ve et tadı aldım. Ama bıçak kör olduğu için eti kesmek zordu ve damarlarının tadı hoşuma gitmedi" ifadelerini kullandı.

TEREYAĞI İLE PİŞİRMİŞ

38 yaşındaki adamın cesedini yakındaki bir drenaj borusuna atmadan önce adamın dilini kestiğini, eve götürdüğünü ve tereyağı ile pişirdiğini anlatan Komarov, "Tadını denedim ve beğenmedim ama vücudun başka bir bölümünü denesem muhtemelen beğenirdim" dedi.