Rusya'da savaş karşıtı protestolarda 467 kişi gözaltına alındı
Rusya'da savaş karşıtları meydanda. 34 şehirdeki gösterilerde 467 kişi gözaltına alındı.
Rusya'nın 34 şehrinde Ukrayna'ya saldırı protesto edildi. Rusya genelinde bugün 467 kişi, savaş karşıtı protestolarda gözaltına alındı.
Polis sayısının, göstericilerden fazla olduğu görülürken, caddeye bazı giriş ve çıkışların polis barikatlarıyla kapatıldığı görüldü.
St. Petersburg'da da Nevskiy Caddesi'nde toplanan yüzlerce kişi "Savaşa hayır" sloganı attı. Polisler de protestoların gerçekleştiği bölgeye hoparlörler getirerek yüksek seste müzikle slogan seslerini bastırmaya çalıştı.
Moskova ve St. Petersburg'un yanı sıra, Yekaterinburg ve Novosibirsk gibi şehirlerde de gösteriler düzenlendi. Polisle göstericiler arasında zaman zaman arbede çıktı.
Başkent dahil Rusya'nın çeşitli şehirlerinde 24 Şubat'tan bu yana düzenlenen gösterilerde bin 800'den fazla kişi gözaltına alındı.
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