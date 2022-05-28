Rusya'da yanardağ patlaması
Rusya Kamçatka yarımadasında yanardağda patlama oldu. Duman ve kül bulutu 15 kilometre yüksekliğe ulaştı.
DÜNYA 28.05.2022, 20:13
Rusya'nın uzak doğusunda yer alan Kamçatka yarımadasındaki Bezimyanıy volkanı faaliyete geçti.
Volkanın patlaması sonucu havaya püskürtülen kül ve duman 15 kilometreye ulaştı.
Kamçatka Körfezi'ne doğru ilerleyen duman ve kül herhangi bir riske yol açmadı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, bu bölgede herhangi bir yerleşim olmadığını açıkladı.
Havaya çıkan duman ve kül bulutu nedeniyle bölgede 'havacılık kırmızı güvenlik durumu' ilan edildi.
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